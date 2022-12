Nederlandse verdachten aanslag op Van Quickenborne blijven maand langer in cel

KortrijkDe vier Nederlanders die verdacht worden in het onderzoek naar de bedreigingen en geplande aanslag op minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) blijven een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van Kortrijk dinsdag beslist.

Lees alles over de geplande aanslag tegen minister Van Quickenborne in ons dossier.

Leonard D.S. (29), Abdellatif M. (49), Farzad Y. (20) en Mohammed El Y. (21) worden er van verdacht op 24 september, in opdracht van het Nederlandse drugsmilieu, een auto met een automatisch geweer, spanbandjes en flessen met benzine in de buurt van de woning van minister Van Quickenborne in Kortrijk te hebben achtergelaten. Bedoeling was naar verluidt uiteindelijk de minister te ontvoeren of een aanslag te plegen. Dat zorgde ervoor dat Van Quickenborne en zijn gezin dagenlang in een ‘safe house’ onder zware bewaking bleven.

In het Nederlandse Den Haag en Leischendam werden kort nadien de vier verdachten opgepakt. Eén van hen heeft een zwaar strafblad, de drie anderen vervulden naar eigen zeggen een minieme rol bij het brengen van twee wagens naar Kortrijk. Eén van de wagens werd op de oprit van een woning van een buur van Van Quickenborne achtergelaten, waarop de politie werd gebeld.

Ruim 2 maanden later zit het viertal nog altijd achter tralies. “Er zal ongetwijfeld naarstig gewerkt worden in het onderzoek in de hoop de opdrachtgevers te vinden, maar in het huidige dossier steekt niet veel meer dan een maand geleden”, klonk het unisono bij advocaten Christian Clement en Thomas Gillis. “Op een vrijlating aandringen was dus zinloos maar we hopen over een maand toch wat meer duidelijkheid te krijgen.”

“Leonard D.S. was alvast niet op de hoogte”, aldus nog Christian Clement. “Hij wist zelfs niet eens wie Vincent Van Quickenborne was. Eerstdaags zal hij een verklaring afleggen, nu het eerste stof wat is gaan liggen.” D.S bracht naar verluidt voor 500 euro gewoon een auto naar Kortrijk en zou nadien opgepikt worden. “Hoe sneller de opdrachtgevers gevonden worden, hoe sneller zal blijken dat El Y. van niets wist”, is Thomas Gillis ook van de onschuld van zijn cliënt overtuigd.

