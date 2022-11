Nederlandse drugskoerier met ruim 1 kilogram cocaïne aan boord riskeert 12 maanden cel

Op 12 juni was er langs de E17 opnieuw een internationale politieactie Etoile tegen drugstrafiek in het verkeer. Bestuurders werden door de politie tot op de parking van een tankstation geleid om gecontroleerd te worden, zo ook op de parking van het Shell-tankstation in Marke. Met behulp van een drugshond werd in de auto van S. P. (36) uit Rotterdam 1,2 kilogram cocaïne gevonden. “Dat zat verstopt onder het reservewiel in de kofferruimte”, zegt het Openbaar Ministerie. Daarnaast werden ook nog gebruikershoeveelheden MDMA en hasj gevonden. De Rotterdammer ging meteen over tot bekentenissen en zei dat hij aan de slag was als drugskoerier en ging leveren in Frankrijk. Volgens het Openbaar Ministerie deed hij dat al langer. “Sinds 2019 zijn voor hem geen gekende officiële inkomsten geregistreerd. Maar meneer gaat wel vrolijk op reis naar Dubai, Barcelona en Kos. Het is duidelijk dat hij al jaren actief is in het Surinaamse drugsmilieu in Rotterdam.”