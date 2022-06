‘Natuur op voorschrift’ verbindt Kennedybos met stadsgroen Marionetten, via tuinen van ziekenhuis AZ Groeninge: “Goed voor lichaam en geest”

KortrijkAZ Groeninge zet de deuren van hun tuinen open voor én patiënten én bezoekers én medewerkers én bewoners uit de regio. Omdat natuur een positieve invloed heeft op onze gezondheid. “Meer tijd doorbrengen in de natuur en meer bewegen is een sleutel naar een gezonder en gelukkiger leven”, zegt directeur Patiëntenzorg Petra Archie.

AZ Groeninge ligt als ziekenhuis in een mooi en groot natuurdomein van zestig hectare. Die troef wordt nu nog meer uitgespeeld, door met het project ‘natuur op voorschrift’ Kennedybos en stadsgroen Marionetten via de tuinen van AZ Groeninge beter te verbinden. “Door bijvoorbeeld een nieuwe oversteekplaats en wandelpad te voorzien tussen Kennedybos en het terrein van het ziekenhuis. Voor meer biodiversiteit, een betere beleving en vooral een betere gezondheid”, zegt schepen van Biodiversiteit Bert Herrewyn (Vooruit).

Ook voorzien: een scheiding tussen fietsers en wandelaars op het Bruyningpad voor meer veiligheid en interactieve activiteiten voor groot en klein en zitbanken en picknicktafels langs enkele wandelpaden. Wie een hongertje heeft, kan in de Carrefour in de galerij van AZ Groeninge terecht. Een koffie drinken of meenemen kan in de Viva Sara in het ziekenhuis. Slimme bewegwijzering stimuleert om verschillende natuurzones te ontdekken.

Schapen en pony’s

Zo heb je in de omgeving van Zibi’s boomhut, een therapieruimte voor kinderen, onaangeroerde stukken gras en bosgoed in een mooie variatie, om er de natuur haar gang te laten gaan. Aan het Huis van beweging vind je een boomgaard en weide met schapen, pony’s en ezels. Dieren leiden af en worden ook ingezet tijdens therapiesessies. En zorggroen werkt in op de gemoedstoestand.

Medewerkers van AZ Groeninge, die in hun vrije tijd imker zijn, verzorgen een bijenhal. Ook kinderen worden niet vergeten. Je vindt een hindernissenparcours tussen de planten op het binnenplein van het ziekenhuis. En je hebt de op kinderen gerichte werking van de vzw Doerak, in de nabijgelegen hoeve te Coucx.

Koesterplek

Er zijn ook themahoeken, zoals de Regenboogtuin vol ecologisch geteelde bloemen. Een pad leidt daar naar een koesterplek, om iemand te herdenken in de natuur. Je kan er een laatste boodschap achterlaten in een afgesloten brievenbus of een naamschijfje hangen in een boom, als herinnering. Tegen het najaar komen er themaroutes, zoals voor kinderen. En er is een ergopad op komst met grind, kiezels, allerlei opstapjes en trappen. Een meerwaarde voor patiënten, die de kans krijgen om buiten in de gezonde lucht te revalideren.

Quote We willen mensen met de natuur en elkaar verbinden. Niet alleen patiënten, bezoekers en werknemers uit de buurt van Hoog Kortrijk, maar ook bewoners uit de regio zijn hier welkom directeur Patiëntenzorg Petra Archie

“Onze groene zones zijn voor iedereen toegankelijk. We willen mensen met de natuur en elkaar verbinden. Niet alleen patiënten, bezoekers en werknemers uit de buurt van Hoog Kortrijk, maar ook bewoners uit de regio zijn hier welkom”, zegt Petra Archie. Soms moet een patiënt tussen twee afspraken in wat wachten. Een wandeling in de groene omgeving van AZ groeninge kan dan een welkome verpozing zijn, goed voor lichaam en geest.

