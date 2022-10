Naick (42) neemt Charlou Delicatessen over: “Stel zelf je verwenkoffie samen”

De combinatie van delicatessen en horeca blijft er overeind. “Zo kan je hier zelf je verwenkoffie samenstellen, met verse en huisgemaakte producten”, zegt Naick, geboren en getogen in Kortrijk. “Onze koffie komt van Hoorens bij Zottegem, je kan smullen van artisanale ijspralines of macarons of mini Berlijnse bollen, er is elke dag een gevarieerd aanbod van huisgemaakt gebak zoals bokkenpootjestaart… noem maar op. Nog een troef zijn onze verfijnde tapasplankjes met bijvoorbeeld Potje Pâté van Alveringem, kaas van ’t Groendal uit Roeselare, salami Fuet, Provencaalse tapenade, mosterd van het Torhoutse Mostaard Wostyn…”

“Ook voor de drankjes kies ik zoveel mogelijk West-Vlaamse producten zoals een pils van de Houtlandse Brouwers uit Torhout. Je kan hier in de zaak of op ons terras iets nuttigen of meenemen wat je koopt. En dan zijn er natuurlijk onze geschenkpakketten, volgens elk budget en heel divers samen te stellen, en met een keuze tussen een gesloten verpakking of in een mandje. Ik wil een nieuwe schwung aan Charlou Delicatessen geven. Het is een sterke zaak, waar ik echt in geloof. En het zit ook goed in de Voorstraat. Een leuke winkelstraat vol jonge ondernemers, die elkaar versterken en een goeie onderlinge verstandhouding hebben”, aldus Naick.