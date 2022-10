Nachtclub Poco Loco viert 16-jarig bestaan, gemaskerd bal is hoogtepunt

Kortrijk Tientallen meldingen voor geluids­over­last tijdens Student Welcome Concert, maar organisato­ren gingen niet in de fout

Veel geklaag donderdagavond op sociale media over het Student Welcome Concert, de feestelijke inzet van het nieuwe academiejaar op het Nelson Mandelaplein. De muziek was te horen tot in Heule-Watermolen en zelfs tot op Hoog Kortrijk, helemaal aan de andere kant van de stad. Aan de organisatoren ligt het in ieder geval niet. Zij hielden zich netjes aan alle afspraken.

14:53