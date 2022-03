Na zwaar ongeval: politiezone Vlas beschikt weer over volwaardige flitswagen

Kortrijk/Kuurne/LendeledeEr wordt sinds kort weer wat intensiever geflitst in de politiezone Vlas. In oktober vorig jaar raakte de meest ingezette flitswagen van de zone betrokken bij een ongeval. Het voertuig was helemaal verloren maar is nu vervangen. “Door een jong tweedehandsvoertuig, want op een nieuwe moesten we veel te lang wachten”, klinkt het.