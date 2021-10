Na twee jaar weer doop in Kulak: “Lekker vuil worden, zonder integriteit van studenten aan te tasten”

Veel studentenclubs kregen klappen na de dood van Sanda Dia en het Reuzegom-proces, dat nu bezig is. “Er was ook bij ons terughoudendheid. Zo kregen we met sceptische ouders te maken, maar we hebben die drempel overwonnen”, zegt preses Pieter-Jan Geeraerts (19) van Kulak-presidium Ambrosia. “Onze doop wordt ludiek aangepakt. Vuil worden is de boodschap, zonder de integriteit van studenten aan te tasten. Hier zie je geen denigrerende taferelen op dopen. We gebruiken verse etenswaren – niets dat vervallen is – allerlei sausen, zoals ketchup en mayonaise, bier, fruitsap, lookpoeder,... Twintig procent van de eerstejaars schreef zich in voor de doop, wat echt veel is. Iedereen wil feesten, dat merken we duidelijk. Zo kregen we eind september op onze eerste avond in campusbar De Cantor 350 studenten over de vloer, het zevenvoudige van andere jaren.”