Na twee jaar start Kortrijk op Toer: “We bezoeken zondag 1.000 inwoners van Aalbeke, we willen met iedereen in contact komen”

Aalbeke/KortrijkHet kon de voorbije twee jaar niet door corona, maar nu schiet Kortrijk op Toer toch uit de startblokken. Een project van de stad met als doel om elke maand een deelgemeente of buurt in Kortrijk te bezoeken. En zo meer voeling te krijgen met wat er leeft bij de bevolking. “Zonder op negativiteit te focussen, we pakken het positief aan”, zegt gebiedswerker Tim Hautekeete.

Het startschot is op zondag 20 maart in Aalbeke. Burgemeester, schepenen, gebiedswerkers en/of buurtwerkers bellen er tussen 10 en 12 uur bij duizend gezinnen aan. Opgedeeld in vijf teams en verspreid over vijf parcours.

Quote De informatie die we zo krijgen, is goud waard. Tegelijk willen we inwoners zo nog meer betrekken bij projecten in hun buurt burgemeester Ruth Vandenberghe

“We gaan zelf naar de mensen, om de vinger aan de pols te houden. De informatie die we zo krijgen, is goud waard. Tegelijk willen we inwoners zo nog meer betrekken bij projecten in hun buurt”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Zonder van Kortrijk op Toer een ‘klachtenbank’ van te maken, daar heeft Kortrijk het meldpunt 1777 voor. “Er heerst veel kwaadheid in de maatschappij, na twee coronajaren en door andere problemen, maar we pakken het positief aan. Het doel is om de participatie van burgers te verhogen in Kortrijk en deelgemeenten”, zegt Tim Hautekeete.

Alle inwoners krijgen enkele dagen voor de toer een brochure in de bus. Waar een overzicht van geplande projecten en projecten die lopende of voltooid zijn in staat. Er staan ook tips in om van een buurt de ‘gezelligste wijk’ te maken, zoals de kans om wijkfeestpakketten te krijgen of een picknicktafel aan te vragen. En omdat het niet mogelijk is om bij alle 2.912 Aalbekenaren aan te bellen: iedereen kan op www.kortrijkspreekt.be vragen beantwoorden over de leefbaarheid in Aalbeke en zo ook een Kortrijkse Cadeaubon winnen.

Receptie

Nog een tip: de stad trakteert op zondag 20 maart àlle Aalbekenaren op een receptie, tussen 12 en 13 uur in café ’t Beenhouwerijtje op Aalbekeplaats.

De volgende Kortrijk op Toer is op zondag 24 april in Kortrijk-Noord met Overleie, Pius en Buda. Meer details hierover volgen in april.

Volledig scherm De inhoud van de brochure voor Aalbeke © stad Kortrijk

