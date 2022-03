Na slippers op parking slipt jongeman ook op weg tegen haag: 15 dagen rijverbod en boete

Om wat indruk te maken op zijn vriendin, maakte de liefhebber van auto’s op 10 februari 2021 op de parking van het voetbalstadion in Marke enkele gecontroleerde slippers met zijn voertuig. Hoe goed dat ook ging op de parking, wat verderop langs de openbare weg liep het heel wat minder. Daar verloor hij immers de controle over het stuur en belandde in een haag. S.R. stapte uit, checkte eens of er geen schade aan zijn auto was maar reed daarna gewoon verder. Dat was echter buiten een getuige gerekend. Die noteerde de nummerplaat van de wagen en verwittigde de politie. Het leverde de prille twintiger een dagvaarding voor vluchtmisdrijf voor de politierechtbank op. “Het was een verkeerde reflex om door te rijden”, gaf zijn advocaat toe. “Een jeugdzonde. De schade aan de haag is meteen hersteld. Toen de politie hem opbelde, was hij al op weg naar Nederland voor zijn opleiding automanagement.”