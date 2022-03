Na hulp aan 4.500 slachtoffers van watersnood in Ardennen rijdt keukenbus nu naar Oekraïne: “We willen er maanden voor oorlogsvluchtelingen koken”

De keukenbus van de vzw Belgium Aid heeft de voorbije twee maanden maaltijden geserveerd aan 4.500 getroffenen van de watersnood in de Ardennen. De focus verlegt zich nu naar de oorlog in Oekraïne. “De keukenbussen van de vzw Belgium Aid en mijn vriend Ghafoor Hussain van het Engelse Feeding Humanity slaan de handen in elkaar, met een noodhulpmissie naar de grens van Oekraïne, in Roemenië. We willen er enkele maanden voor de duizenden oorlogsvluchtelingen koken. De precieze locatie bekijken we nog, onder andere in samenspraak met de lokale autoriteiten in Roemenië”, vertelt Heulenaar Carlo Herpoel.

Het vertrek is eind maart voorzien. Er moet eerst nog voeding ingezameld worden, terwijl ook alle financiële steun welkom is. “Verder zijn ook vrijwilligers die mee willen, van harte welkom. En we zoeken nog een tolk. Dit is geen ‘cowboy avontuur’ waar we ons halsoverkop instorten. We bereiden ons degelijk voor, zodat we er straks perfect kunnen werken. We bekijken ook om Oekraïne zelf binnen te rijden, maar dat kan alleen als de oorlog voorbij is.”

Volledig scherm Een archiefbeeld van de keukenbus in Pepinster in de Ardennen. © Henk Deleu

De vzw Belgium Aid en het Engelse Feeding Humanity kiezen bewust voor de grensstreek Roemenië-Oekraïne omdat de hulp er in tegenstelling tot buurland Polen nog meer op gang moet komen. “Er is veel hulp nodig om de stroom aan vluchtelingen aan te kunnen. Er zullen waarschijnlijk ook vluchtelingenkampen gebouwd worden om de hulp te centraliseren tot de vluchtelingen terug kunnen naar Oekraïne.”

“We lossen geen trauma’s op met onze keukenbus, maar we bieden wel een luisterend oor en helpen de voedseltekorten oplossen. Ik voel me moreel verplicht om mensen in nood te helpen. Wat er in Oekraïne gebeurt, raakt mij ook persoonlijk enorm. Oorlog kent geen winnaars, alleen maar verliezers. We kiezen geen partij, we kiezen er wel voor om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen. Ik ben nu mijn keukenbus op punt aan het stellen om straks de afstand van tweeduizend kilometer naar de grensregio Roemenië-Oekraïne te kunnen overbruggen”, besluit Herpoel.

Wie drank of bewaarbare voedingswaren wil schenken, kan terecht op 0496/60.82.38 of via carlo@belgiumaid.be. Wie wil doneren, kan dat op rekeningnummer BE93 5230 8062 5667, met vermelding ‘Noodhulp Oekraïne’.