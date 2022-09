Na drie dagen stilstand: auto vat vuur en is rijp voor de schroothoop

Het was een fietser die rond 4 uur op het Prinses Marie-Joséplein passeerde, vlakbij de Sint-Janskerk in Kortrijk, en zag dat het motorcompartiment van de geparkeerde auto vuur had gevat. Een ploeg van de politie die in de buurt was, deed een eerste bluspoging. Daarna kwam heel snel de brandweer die de situatie in een handomdraai onder controle had. “Het motorcompartiment van de wagen is helemaal uitgebrand maar ook binnenin, aan het dashboard, is de schade groot”, zegt officier Hans Van Poucke. “De hitte was bijzonder groot, ook de voorruit van de wagen is gesprongen.” Omdat de wagen, eigendom van een student die vlakbij woont in de Jan Breydellaan, al stil stond sedert vrijdagavond, rees de vraag of er niet meer aan de hand was dan een technisch falen, zoals bijvoorbeeld een kortsluiting. Dat bleek echter niet het geval.