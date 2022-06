Na 98 jaar wenkt afscheid voor bakkerijen Decruynaere en Deltour: “Wil niet missen hoe onze zes kleinkinderen opgroeien omdat opa slaapt”

KortrijkDecruynaere en Deltour, al 60 en 38 jaar vaste waarden in Kortrijk, staan te koop. “De liefde voor het vak blijft groot, maar het is tijd voor een ander ritme in ons leven”, zegt Vincent Deltour (61). Tot er overnemers zijn, het zijn helaas onzekere tijden, blijven beide bekende bakkerijen wel open.

De loonkosten, de stijgende grondstofprijzen, het werken met gasovens… het zijn allemaal zaken die een rol spelen waarom Decruynaere te koop staat. Maar er zijn meer redenen waarom de bakkerij op de hoek van de Jan Palfijn- en Oude-Vestingsstraat, heel gekend voor het vers brood, over te nemen is.

Want vooral de werkomstandigheden wegen zwaar door voor Bart Decruynaere (56), hij had vroeger een drukkerij op de Pottelberg, en gewezen kleuterjuf in de Rodenburgschool Eveline Decreus (56). Ze staan sinds 2006 aan het roer van bakkerij Decruynaere. “Onze winkel zit in het stadscentrum en ons groot atelier in de Torkonjestraat in Marke. Hierdoor begin ik vroeger dan andere bakkers. ’s Nachts in het atelier werken, onze bestelwagen vol laden, over en weer rijden naar de winkel... het is getsjool”, vertelt Bart Decruynaere.

“Ik vormde vroeger een tandem met mijn oudste zoon Bruno. We waren zo goed op elkaar ingespeeld, we deden werk voor drie. Bruno is sinds april gestopt. Hij kiest voor een carrièreswitch en volgt nu een opleiding keuken. ’s Nachts werken wil hij niet meer. Logisch ook, hij heeft een gezin met twee kindjes.”

Lesgever

Een winkel en atelier op twee locaties, dat zijn ook telkens dubbele kosten. “Twee brandverzekeringen, een dubbele jaarlijkse heffing voor het voedselagentschap, meer brandstofkosten door altijd maar heen en weer te rijden… het is tijd om een andere uitdaging aan te gaan. Waarover we nadenken. Zo overweeg ik om weer lesgever te worden”, vertelt Bart. Hij is van opleiding leraar Nederlands, Engels en Economie en gaf vroeger nog les in het Sint-Amandscollege (het huidige Guldensporencollege Kaai) aan de Diksmuidekaai.

Volledig scherm Bart en Eveline, in bakkerij Decruynaere op de hoek van de Jan Palfijn- en Oude-Vestingsstraat © Henk Deleu

Quote Het hoeft geen bakkerij te blijven. Een koffiebar, praline­zaak, kapper, immobiliën­kan­toor… mogelijkhe­den genoeg met het hoekpand Bart Decruynaere en Eveline Decreus

Het atelier van 520 vierkante meter en de winkel met kelderruimte, het is een hoekpand met commerciële topligging, worden apart verkocht door Nele Tassaert Immobiliën. “Tot we een faire prijs krijgen, zo is er al interesse voor het atelier, doen we verder”, vertellen Bart Decruynaere en Eveline Decreus. “Een bakker die er zin in heeft, kan van onze winkel een extra verkooppunt maken.”

“Maar het hoeft geen bakkerij te blijven. Een koffiebar, pralinezaak, kapper, immobiliënkantoor… mogelijkheden genoeg met het hoekpand. Onze klanten, we hebben een sterk vast cliënteel, zijn bedroefd door het nieuws. We vinden het echt waar heel spijtig en zijn hen allemaal enorm dankbaar”, aldus het koppel.

Ook bakkerij Deltour, sinds 1984 op het Lange Munteplein, is over te nemen. En niet recent, maar al enkele jaren. “We stonden vorig jaar heel dicht bij een compromis met een koppel na maanden onderhandelen, maar toch sprong het nog af. Sindsdien is het stil. Dat is niet zomaar zo. De vooruitzichten zijn onzeker door de oorlog in Oekraïne, de prijzen van grondstoffen blijven stijgen, banken zijn niet happig om te lenen, een deel van de jeugd wil geen zware stiel doen…”, vertelt Vincent Deltour (61), die al 45 jaar in de stiel zit.

Volledig scherm Irène en Vincent, in bakkerij Deltour op het Lange Munteplein © Henk Deleu

Quote We blijven hopen op een overnemer. Tot dan doen we zelf verder, want het zou zeer spijtig zijn dat de wijk Lange Munte zonder bakkerij komt te zitten Vincent Deltour

“We blijven hoopvol dat er toch iemand de uitdaging aangaat om onze sterke bakkerij, kwaliteit is altijd de sleutel van ons succes geweest, over te nemen. Tot dan doen we zelf verder, want het zou zeer spijtig zijn dat de wijk Lange Munte zonder bakkerij komt te zitten. Het is met pijn in het hart dat onze bakkerij te koop staat. Maar het is tijd voor een ander ritme in ons leven, met minder uren, waarin we nog iets doen wat we graag doen. Het is ook tijd om er tijdens weekends voor onze zes kleinkinderen te zijn. Ik wil niet missen hoe ze opgroeien omdat opa weer slaapt, door het harde werk”, aldus Vincent Deltour.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.