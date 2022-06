Na 70 jaar valt het doek over vakkledij Merlin-Lamiroy: “Ik ben niet met volle goesting in voetsporen ouders gestapt, maar ik heb het uiteindelijk wél altijd graag gedaan”

kortrijkTienduizenden leerlingen, koks, obers, verpleegkundigen en dokters klopten de voorbije zeventig jaar aan bij Merlin-Lamiroy in Kortrijk voor hun uniform of vakkledij. Maar zaakvoerster Trees Lamiroy (69), die de zaak van haar ouders overnam, houdt er binnenkort mee op. “Een chefkok die hier als student zijn koksmuts kwam halen, en later vakkkledij kwam bestellen voor zijn eigen personeel, dat gaf me altijd wel een leuk gevoel.”

Het waren Trees’ ouders Paul Merlin en Simone Lamiroy die de winkel in 1952 opstartten, in het huidige pand in de Beheerstraat. “Mijn papa was tot dan toe altijd kleermaker geweest”, vertelt Trees. “De concurrentie met de groothandel werd in die periode echter te groot, en hij besloot zich in vakkledij te specialiseren.”

Dat Trees de zaak zou overnemen, was van meet af aan een uitgemaakte zaak. “Mijn vader is heel vroeg overleden, in 1965. Mijn moeder heeft de zaak nog enkele jaren verder uitgebaat, met het idee dat ik de zaak in 1973, op mijn 20ste, zou overnemen. Ik had eigenlijk veel liever verder gestudeerd, en iets helemaal anders gedaan met mijn leven. Maar dat was geen optie, in die tijd zetten kinderen de zaak van hun ouders verder. Laat ons zeggen dat ik in 1973 niet met volle goesting in de sector ben gestapt, maar het uiteindelijk wel al die jaren enorm graag gedaan heb.”

Volledig scherm Een vertrouwd beeld in de Beheersstraat verdwijnt binnenkort. © Henk Deleu

Als de gezondheid van Trees nog wat beter geweest was, dan zou ze zelfs nog jaren verder doen. “Ik stond al die jaren met heel veel plezier in mijn winkel. Het contact met al mijn klanten, vond ik geweldig. Ik heb al een aantal jaren de pensioenleeftijd bereikt, maar ik had er nog geen behoefte aan om te stoppen”, vertelt ze. “Ook nu zou ik graag nog kunnen doordoen, maar mijn gezondheid wil niet meer mee... ”

September en oktober

De klanten van Trees waren van heel divers pluimage. “Van de jongste scholieren tot de meest ervaren dokters of koks, mensen uit alle lagen van de bevolking waren en zijn hier klant. September en oktober waren voor mij altijd veruit de drukste maanden. Dan kwamen honderden scholieren hier langs voor een schooluniform, of kwamen leerlingen van de kokschool of studenten verpleegkunde of geneeskunde hier hun vakkledij halen.”

Trees werkte heel vaak samen met scholen. “Ik moest dan de beste prijs geven aan de scholen, en als zij onze winkel dan uitkozen, dan kwamen alle leerlingen of studenten hier hun kledij ophalen. Soms ging ik zelf naar de scholen om de maten van de leerlingen op te nemen.”

Maar ook bedrijven werken samen met Trees. “Heel vaak waren dat zaakvoerders van KMO’s, die hier kledij kwamen kiezen voor hun personeel. Soms gebeurde het wel eens dat iemand die vroeger als leerling zijn koksvesten en koksmutsen hier kwam halen, later met een eigen restaurant begon en hier ook vakkledij bestelde voor alle keuken- en zaalpersoneel. De vakkledij kan ook gepersonaliseerd zijn, met een bedrukking of geborduurd logo op, bijvoorbeeld.”

Over een antwoord op de vraag waar Trees bekend voor stond, moet ze niet lang denken. “Heel mooie kwaliteit voor een scherpe prijs, daarvoor kwamen de mensen naar hier. Aangezien ik geen torenhoge huur moest betalen, kon ik mijn producten betaalbaar houden voor mijn klanten. Dat zag je wel degelijk aan de prijs.”

Maar het einde lonkt nu dus. Trees verkoopt momenteel haar stock aan -70%, het pand staat te koop. “Ik weet nog niet wanneer ik sluit, dat hangt af van een eventuele koper. Maar ik begin dus nu wel al uit te bollen. Of ik in een zwart gat zal vallen, weet ik nog niet. Ik verhuis naar het centrum van de stad, om daar wat in een bruisende buurt te wonen. Ik vermoed dat ik wel genoeg te doen zal hebben. Maar het missen, dat ga ik sowieso doen, dat ben ik zeker.”

