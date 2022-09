Na 60 jaar valt doek over bakkerij Decruynaere: “We verliezen het beste brood van de wereld, we blijven verweesd achter”

Bellegem Echtpaar kan gestolen spullen na inbraak traceren, maar politie staat machteloos: “Hun tussen­komst stopt aan de Belgische grens”

Een echtpaar uit Bellegem houdt een pak frustraties over aan een inbraak in hun woning. “Dankzij onze moedige buurvrouw beschikken we over een pak gegevens van de Noord-Franse dader en weten we zelfs waar onze gestolen spullen liggen. Maar of we ze ooit zullen terugzien, is nog maar de vraag.”

21 september