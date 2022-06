N43 tot eind oktober onderbroken, lokale handelszaken blijven bereikbaar

Kortrijk “Overal probeerden mensen illegaal binnen te raken”: Overrom­peld onthaal zwempara­dijs LAGO Kortrijk Weide vervroegd dicht

De drukste en meest hectische dag ooit, zo kan je omschrijven hoe het er op de tot nu toe warmste dag van de zomer aan toeging in het zwemparadijs LAGO Kortrijk Weide. Er daagden 2.500 bezoekers op, waaronder veel Noord-Fransen. Velen hadden niet gereserveerd en probeerden dan maar illegaal binnen te raken. Langs de spoorweg Kortrijk-Brugge probeerden er zelfs over een hekken te klimmen om zo toch maar in de buitenbaden te kunnen springen. Omdat het niet meer veilig was en helemaal uit de hand dreigde te lopen, haalde het management de politie er bij.

19 juni