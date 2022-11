N-VA wil neutraliteit in PTI in Kortrijk: “Hoofddoek dragen niet wenselijk, al blijven we pluralistische school wel steunen”

“In het Vlaams regeerakkoord staat dat er ook in het provinciaal onderwijs een algemeen verbod moet komen, net zoals dat het geval is in het gemeenschapsonderwijs. Onze partij stelt voor om het schoolreglement aan te passen voor leerkrachten, leerlingen, ondersteunend personeel en stagiairs”, zegt Johan De Poorter. West-Vlaanderen telt met het PTI in Kortrijk één provinciale school. “We pleiten met N-VA ook in het provinciaal onderwijs voor neutraliteit. Het is niet wenselijk een hoofddoek of andere zichtbare religieuze symbolen te dragen tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de school. We vinden hierover niks terug in het schoolreglement van het PTI”, verduidelijkt provincieraadslid De Poorter.