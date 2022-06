Muziek-geïnspireerde yoga met hoofdtelefoons krijgt vervolg, eind juni op Buda Beach

De uit Australië afkomstige Molly Emerald (32) en Stéphanie Waeyaert (21) slaan de handen in elkaar met het introduceren van Sound On Yoga in Kortrijk. De tweede sessie is op woensdag 29 juni om 19.30 uur, op Buda Beach aan de Ijzerkaai, vlak bij de Collegebrug. “Het wordt puur genieten, in een prachtig stukje natuur aan de Leie. Het is geschikt voor alle ervaringsniveaus, iedereen is welkom. Je krijgt ter plaatse een comfortabele hoofdtelefoon, om af te stemmen op de muziek en instructeur Molly en zo nooit een beat of pose te missen. Je regelt je eigen volume. Het brengt een meeslepende sfeer met zich mee”, zegt Stéphanie Waeyaert.