‘Mortiervuur’ op KV Kortrijk, rookbommen vliegen van buiten stadion tot op veld tegen AA Gent: “Dom en levensgevaarlijk”

De club neemt de feiten bijzonder ernstig. “Dit is heel dom en levensgevaarlijk ook, want de rookbommen kwamen tot op twee meter van de staantribune terecht. Het is echt te gek voor woorden. Gelukkig raakte niemand gewond, ook omdat stewards gelukkig meteen ingrepen om de projectielen onschadelijk te maken”, klinkt het bij het clubbestuur.

KV Kortrijk levert tal van inspanningen om de kwalijke tendens van vuurpijlen en rookbommen in het voetbal tegen te gaan. “We gaan in dialoog met supporters, we doen aan sweepings van het stadion, we investeerden in nieuwe camera-systemen en voeren uitgebreide controles uit aan de ingang van het stadion. Maar als er dan van buiten het stadion toegeslagen wordt… daar heb je geen vat op. Het is moeilijk om daar tegen op te treden. Als de daders geïdentificeerd worden, zijn ze wat ons betreft nooit meer welkom. Ze zaten niet in het stadion en ze mogen er ook niet meer in. Een meerderheid van de supporters in het Guldensporenstadion reageerde zondagavond trouwens afwijzend”, aldus het bestuur van KV Kortrijk