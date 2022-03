Montmartre aan Sint-Maartenskerk heeft nieuwe trekpleister: “Bar Jef verbindt mensen, zalig na zo’n rare coronaperiode”

KortrijkHet Vandaleplein, Kortrijks meest pittoreske pleintje, krijgt versterking met Bar Jef. Het huiskamercafeetje is een initiatief van Sofie Bossuyt, Brècht Soenen en Datner Derycke uit Kuurne. “De klant is hier geen koning, de klant is hier een vriend”, zegt Brècht Soenen. “Mensen ontmoeten elkaar spontaan in Bar Jef. Wat de max is na zo’n rare coronaperiode”, zegt Sofie Bossuyt.

Volledig scherm Bar Jef, met zicht op de Sint-Maartenskerk © Bar Jef

In 2017 verwelkomde het Vandaleplein tattooshop Jacques & Sofie. Die shop is naar de tweede verdieping verhuisd, daaronder zit nu Bar Jef. Een cafeetje waar locals en toeristen elkaar treffen. Waar je in de namiddag geniet van taart en koffie, om dan ’s avonds meer naar een bruine kroeg te neigen. Sofie Bossuyt (39), vrouw van tattoo-artiest en kunstenaar Jacques Derycke, runt Bar Jef samen met Datner (27), zoon van Jacques, en zijn vriend Brècht Soenen (39). De naam Brècht Soenen doet misschien een belletje rinkelen. Hij was in 2010 de stichter van huiselijk en amicaal café De Dingen in de Budastraat.

“Er zit een stukje van het vroegere De Dingen in Bar Jef. Zo staat Odette in Bar Jef. Een koffiemachine uit 1961, waar je de lekkerste dingen mee kan maken. Ik liet De Dingen drie jaar geleden over omdat het te groot geworden was om alleen te doen. De sleur zat er wat in, ik had geen tijd meer om deftig met de mensen te praten. In Bar Jef ben ik weer mezelf. Omdat het zo klein en zo tof is. En omdat we elkaar met drie kunnen afwisselen”, vertelt Brècht.

Volledig scherm De zaak heeft ook een leuk terrasje © Bar Jef

De kleinschaligheid en de vele details in Bar Jef, zo heb je beneden een knus boekenhoekje en met de Love Seat een voor koppels ideale zetel in een wat donkerder hoekje, zijn een troef. “Het lijkt hier ’s avonds vaak op één grote tafel binnen. Eén grote cirkel van verschillende mensen, die bij elkaar zitten en spontaan beginnen te praten. Die verbinding tussen ons en de mensen staat centraal. Alle verhalen die we oppikken in Bar Jef zijn echt inspirerend”, vertelt Sofie Bossuyt, die theaterles geeft in de academie in Harelbeke.

Ook de eerste verdieping is een aanrader. Daar kan je het schilderij Fishwoman bewonderen, een sensueel lichaam met een aantrekkelijke vissenkop op. Of in een nu al gegeerd hoekje plaatsnemen, om een krant of tijdschrift te lezen, met zicht op het ‘Montmartre aan de Sint-Maartenskerk’, zoals het in Kortrijk vaak omschreven wordt. “In Bar Jef klikt alles in elkaar, het is een plezante mix van de drie uitbaters. Zo houdt Datner op vlak van muziek eerder van elektronische muziek, is Sofie fan van Amerikaanse singer-songwriters en ben ik in voor de melancholie van Ijsland of het warme van Kaapverdië”, glimlacht Brècht Soenen.

De kaart – met nu al onder meer biertjes van Dranken Pauwels, microbrouwerij Ruimtegist en lokale brouwers, wijntjes van De Clerck, koffie van Grootmoeders Koffie en verzorgde tapas – is nog in volle beweging. Want de zaakvoerders willen zich nog verder verfijnen in wijnen en ciders.

Volledig scherm De eerste verdieping, met links vooraan een al gegeerd hoekje, met zicht op de Sint-Maartenskerk © Bar Jef

Openingsuren

Bar Jef heeft 24 plaatsen binnen en een terras met goed 20 plaatsen. Bar Jef is open op donderdag vanaf 15 uur en op vrijdag en zaterdag vanaf 14 uur. Nog een weetje: op de bovenste verdieping van het pand heeft ontwerper Ruben Wensink een werkruimte. Meer info over Bar Jef vind je op Instagram

Volledig scherm Het kunstwerk Fishwoman, op de eerste verdieping © Bar Jef

Volledig scherm De zaak heeft ook een leuk terrasje © Bar Jef

Volledig scherm Het gelijkvloers van Bar Jef © Bar Jef

Volledig scherm Sfeerverlichting, in Bar Jef © Bar Jef

Volledig scherm De Love Seat, een wat donkerder hoekje, ideaal voor koppeltjes © Bar Jef

Volledig scherm Het terras van Bar Jef © Bar Jef

Volledig scherm Een plant in Bar Jef, met daarachter de koffiemachine Odette uit 1961 © Bar Jef