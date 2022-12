Monique (37) stopt met Blinki, schoenmakerij verdwijnt na 45 jaar: “Ik heb MS en moét rusten, moeilijkste beslissing van mijn leven”

Kortrijk WEERBE­RICHT. Kans op helder weer in Kortrijk vanochtend

Vanochtend in Kortrijk is het eerst bewolkt weer. Later op de middag en de avond wordt het droog. Later klaart het weer op met temperaturen van -3 tot 1 graden. In de middag en de avond is er helder en een zwakke wind uit het zuidoosten met maximaal 1 graden.

10:29