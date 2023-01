Mona is eerste geboren nieuwjaarskindje in Kortrijk in 2023: “Schoonste baby van België”

De bevalling verliep perfect. “We waren er dan ook op voorbereid”, vertelt Dylan. “Het is de speciaalste dag van ons leven omdat het ons eerste kindje is en nu blijkt dat Mona ook nog eens het eerste geboren nieuwjaarskindje in Kortrijk is, wat het natuurlijk nog specialer maakt. We zijn dolgelukkig nu Mona eindelijk bij ons is. Mona is een wolk van een dochter, ze is voor ons de schoonste baby van België. We gaan het wellicht bij één kindje houden.”