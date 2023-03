MOMSTER met hippe en sexy zwangerschaps- en borstvoedingskledij opent pop-up in Kortrijk: “Met mijn merk blijven vrouwen zichzelf”

Het nieuwe Belgische zwangerschaps- en borstvoedingskledingmerk MOMSTER opent tot en met 31 mei een pop-up in de Sionstraat 8 in het winkelwandelgebied. Dat is ter hoogte van het winkelcentrum K. “Vrouwen mogen zich ook tijdens hun zwangerschaps- en borstvoedingsperiode hip en sexy kleden. We zorgen er met een doordacht ontwerp en slimme stoffen-keuze voor dat elke MOMSTER-outfit vrouwen op ieder moment van de zwangerschap en daarna perfect past.”

Coole en hippe mama’s kunnen in MOMSTER terecht voor de leukste zwangerschaps- en borstvoedingskledij. Ideaal voor ‘mommies (to be)’ die hun buik vol hebben van de gangbare bolletjes, hartjes en streepjes prints op kledij. MOMSTER is levendig en energiek, met trendkleuren zoals Sangria, Lavendel en Electric blue en ‘true classics’ zoals donkerblauw, beige en zwart-wit.

De kledij is ook zo ontworpen dat je ze na je zwangerschap kan doordragen. “We maken met ‘slow fashion’ zo niet alleen hun portefeuille gelukkiger, maar ook de natuur. Met mijn merk blijven vrouwen zichzelf en schitteren ze tijdens en na een van de meest belangrijke momenten in hun leven. Ik studeerde zelf in Kortrijk en vindt het super tof om ons concept nu ook in Kortrijk te lanceren”, zegt zaakvoerster en designer Rebekka Jeurissen (33).

Rebekka, die aan het Instituto Europeo Di Design in Madrid studeerde, heeft een achtergrond in mode. Waar ze voor grote merken werkte als Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Intimissimi en Levi’s. Ze woonde in bruisende steden zoals ook New York en San Francisco, waar ze de modewereld van binnenuit leerde kennen.

MOMSTER opende eerder al pop-upwinkels in Gent en Antwerpen, nu is dus Kortrijk aan de beurt. MOMSTER in de Sionstraat 8 is tot en met 31 mei telkens open van dinsdag tot en met zaterdag en dat altijd van 10 tot 18 uur.

