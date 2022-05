Mol Uma onthult wens op meet & greet: “Ik droom van een eigen cafeetje”

KortrijkHet plezier spatte er donderdagavond van af, op een meet & greet met Uma Vandemaele (26) aan café ’t Plein in het gelijknamige park. De Kortrijkzanen hebben ‘molletje’ Uma in hun hart gesloten. “Vooral de vele glimlachende kinderen doen me deugd, want ik hou van plezier en geluk. En zo denk ik terug aan vroeger, want ik was als kind zelf al fan van De Mol”, vertelt Uma.

Een overrompeling bleef uit op de meet & greet met mol Uma, de finale van De Mol 2022 is ook al tien dagen voorbij, maar dat maakte het net nóg gezelliger. Want de enkele tientallen vrienden en fans die wel opdaagden, kregen zo uitgebreid de tijd om te praten met Uma, op foto te gaan met Uma, te knuffelen met Uma… En dat vond ons Kortrijks ‘molletje’ duidelijk leuk. Uma straalde.

Speciale t-shirts

En zij niet alleen. Ook Nina Manderick en Ursy Pattyn, zaakvoersters van café ’t Plein waar Uma in principe elke vrijdagavond helpt, zijn gelukkig nu ze hun zonnekindje weer in de armen kunnen sluiten. Ze lieten voor de gelegenheid groene t-shirts ontwerpen, met daarop Bar Uma. En dat is niet toevallig.

“Ja, ik droom van een eigen cafeetje”, vertelt Uma. “In een mooi hoekpand en in Berlijnse stijl. Met over de hele breedte van de gevel een reeks ramen, die allemaal opengezet kunnen worden. Zodat je overal in en uit het café kan. Ik zie het al helemaal voor mij. Ik heb dat mee van mijn papa, hij speelde ook al met het idee om een cafeetje te openen. Er zit geen haast achter. Over tien, twintig of dertig jaar, vlak voor mijn pensioen… we zien wel.”

Quote Een anoniem bestaan lijkt niet langer mogelijk, al begint de belangstel­ling nu wel af te zwakken. Wat niet erg is, ik wil geen bekende Vlaming worden Uma Vandemaele

Ondertussen hervat stilaan het normale leven weer, voor Uma. “Een anoniem bestaan lijkt niet langer mogelijk, al begint de belangstelling nu wel af te zwakken. Wat niet erg is, want ik heb geen ambitie om een bekende Vlaming te worden of om mijn jobs, zoals hier in café ’t Plein, op te geven. Ik geniet er van om pintjes te tappen, om in de horeca te werken”, vertelt Uma, die nog geen weet heeft van speciale aanbiedingen, als mol. “Ik moet nog altijd honderden berichten bekijken op WhatsApp en Instagram. Ik neem er mijn tijd voor. Want vrienden en familie zijn nu het belangrijkste voor mij.”

Sinksenfeesten

De meet & greet werd op een podium bij het terras van café ’t Plein gemodereerd door burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Wat spontaan en ongedwongen verliep, want beide dames staan positief en geëngageerd in het leven. Uma kreeg op het einde nog enkele cadeautjes uit handen van Ruth Vandenberghe, zoals een privé drumles bij meester-drummer Gino Kesteloot van Drumsessies Gino Kesteloot in Heule. En er is meer. Zo wil drummer Geert Omey van rockcoverband Green Onions mol Uma graag laten meedrummen tijdens het optreden op maandag 6 juni met de Sinksenfeesten, aan café Den Bras. “Ik zie dat helemaal zitten. Ik neem zeker contact op met Geert Omey”, besluit Uma.

