Mol Uma als heldin onthaald in school ‘tvier: “Gedaan met mollen, het was enkel voor het spel”

Kortrijk Kortrijk leeft mee met De Mol-finaliste Uma (26): “Ze speelt het zo goed, ze zal winnen”

Zondagavond kent De Mol geen geheimen meer. Dan kennen we de winnaar of winnares en weten we wie de mol is. Heel Kortrijk duimt voor stadsgenote Uma Vandemaele (26), die aan een mooi parcours bezig is in het populaire Play4-programma. “Ze mag ons trakteren als ze wint”, zegt Jorge Cottyn, coördinator van de secundaire freinetschool ‘tvier, waar Uma les geeft.

6 mei