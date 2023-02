Mohammed (37) toont speurders hoe hij ex-partner met zwaard om het leven bracht: nabestaanden volgen via livestream

De feiten dateren van 4 december 2022. Die zondagavond kwam bij de politie een alarmerend telefoontje binnen van een buurman van Heidi B., een vrouw die een klein half jaar voordien in de straat was komen wonen. De hulpdiensten repten zich ter plaatse en troffen in de woning het levenloze lichaam van de 52-jarige vrouw. Ze bleek om het even gebracht te zijn met een zwaard. Haar pleegdochter van 9 was op dat moment ook in de woning aanwezig, maar zij kon ontsnappen aan de dader die te voet op de vlucht ging.

Felle ruzies

Vrij snel was duidelijk wie achter de feiten zat. De politie was immers al verschillende keren gepasseerd op het adres omdat Mohammed Z., die het einde van de relatie niet kon verkroppen, zijn ex bleef lastigvallen. De man kon zich ook niet verzoenen met het feit dat Heidi B. gekozen had voor een andere man. Meer dan eens gingen de conflicten gepaard met felle ruzies. Onmiddellijk werd gezocht naar de man, en kort nadien kreeg de politie een nieuw telefoontje binnen. Een bewoner van de Overzetweg meldde dat hij een man aan de deur had gekregen die hem om een glas water had gevraagd, maar ook verteld had ‘dat hij zijn vrouw iets had aangedaan’. De politie repte zich naar de Overzetweg en kon Mohammed Z. daar inrekenen.