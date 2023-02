Mohammed (37) toont speurders hoe hij ex-partner Heidi doodstak met tien steken van een zwaard: nabestaanden volgen via livestream

Mohammed Z. werd donderdag, bijna drie maanden na de dramatische feiten in de Monseigneur Callewaertstraat in Marke, naar de woning gebracht waar hij zijn ex-vrouw om het leven bracht met een zwaard. Een deel van de reconstructie met de gemaskerde verdachte speelde zich op straat af. Voor zowel nabestaanden als dader was de wedersamenstelling emotioneel bijzonder zwaar.

De feiten dateren van 4 december 2022. Die zondagavond kwam bij de politie een alarmerend telefoontje binnen van een buurman van Heidi B., een vrouw die een klein half jaar voordien in de straat was komen wonen. De hulpdiensten repten zich ter plaatse en troffen in de woning het levenloze lichaam van de 52-jarige vrouw. Ze bleek om het even gebracht met een zwaard. Haar kleindochter van 9 was op dat moment ook in de woning aanwezig, maar zij kon ontsnappen aan de dader. Die ging na de moord te voet op de vlucht, via de achterzijde van de woning.

Felle ruzies

Vrij snel was duidelijk wie achter de feiten zat. De politie was immers al verschillende keren gepasseerd op het adres omdat Mohammed Z., die het einde van de relatie niet kon verkroppen, zijn ex bleef lastigvallen. De man kon zich ook niet verzoenen met het feit dat Heidi B. gekozen had voor een andere man. Meer dan eens gingen de conflicten gepaard met felle ruzies. De avond van de moord arriveerde Mohammed Z. op een elektrische step aan de woning van zijn ex-vrouw. Hij raakte niet onmiddellijk binnen en klopte op de ruit van de woonkamer. Wellicht uit schrik liet Heidi B. de man toch binnen. Het kwam voor de zoveelste keer tot een kletterende ruzie waarbij de man plots een scherp zwaard greep dat aan de muur hing, als decoratie. Hij stak het slachtoffer tien keer, voornamelijk in de buik en de borst. Heidi B. stierf ter plaatse.

Mohammed Z., de dader van de zwaardmoord in Marke, tijdens de reconstructie van de feiten.

Glas water

Bij de feiten raakte het 9-jarig kleindochtertje van het slachtoffer lichtgewond. Dat gebeurde toen het meisje tussen de dader en haar oma sprong, in een poging om erger te voorkomen. Toen dat niet lukte, vluchtte het meisje naar buiten, om alarm te slaan. De politie zocht onmiddellijk met man en macht naar Mohammed Z. tot kort nadien een nieuwe melding binnenliep bij de dispatching van de politiezone Vlas. Een bewoner van de Overzetweg meldde dat hij een man aan de deur had gekregen die hem om een glas water had gevraagd, maar ook verteld had ‘dat hij zijn vrouw iets had aangedaan’. De politie repte zich naar de Overzetweg en kon Mohammed Z. daar zonder problemen inrekenen.

Livestream

Donderdag toonde Z., onherkenbaar door de bivakmuts die hij droeg, aan onder meer de speurders, onderzoeksrechter, wetsdokter en gerechtspsychiater hoe de feiten op die bewuste zondagavond zijn verlopen. Ook de advocaten van zowel verdachte als burgerlijke partijen woonden de reconstructie bij. Zij konden, net als de nabestaanden - waaronder de twee zonen van het slachtoffer - alles via livestream volgen in enkele videowagens van de federale politie. “Een reconstructie is altijd een bijzonder emotionele gebeurtenis en dat was vandaag niet anders”, zeggen advocaten Thomas Vandemeulebroucke en Nadia Lorenzetti, die de belangen verdedigen van de dader. “Sinds de feiten is hij uiteraard niet meer in de woning geweest. En toen hij daar binnenkwam, lag alles er nog zoals op die bewuste dag. Dat was bijzonder confronterend. Onze cliënt heeft goed meegewerkt maar niet alles is uitgeklaard. Bepaalde cruciale zaken blijven onduidelijk maar dat is niet ongewoon.”

Buiten zinnen

Volgens de advocaten van de dader heeft de man bijzonder veel spijt. “Zijn stoppen zijn doorgeslagen, hij was zichzelf niet meer en helemaal buiten zinnen. Toen hij die avond langsging, had hij helemaal niet de intentie om zijn ex-partner te doden. Het was ook allerminst zijn bedoeling om het kleindochtertje iets aan te doen. Aan het dossier is een complexe voorgeschiedenis verbonden. Uit respect voor het slachtoffer en haar nabestaanden doen we daarover geen uitspraken. Daarvoor dient het assisenproces.”

Dader Mohammed Z. wordt weggeleid, na de reconstructie van de zwaardmoord in Marke.

Emotioneel te zwaar

Niet aanwezig tijdens de reconstructie: de nieuwe vriend van Heidi B., de man rond wie het eigenlijk hoofdzakelijk draait in het dossier. “Mijn cliënt besliste om de wedersamenstelling aan zich te laten voorbijgaan omdat het emotioneel te zwaar is voor hem”, zegt zijn advocaat, Kris Vincke. “Het was ook een bijzonder moeilijke situatie. Mijn cliënt had eerder al een relatie met het slachtoffer. In de periode voor de feiten was die relatie zich aan het herstellen.” Vincke is niet onverdeeld tevreden na de reconstructie. “De dader heeft meegewerkt, dat klopt. Maar hij laat het achterste van zijn tong niet helemaal zien. En dus blijven nog teveel zaken onduidelijk.”

De elektrische step waarmee Mohammed Z., de dader van de zwaardmoord, naar Marke reed.

Mohammed Z., de dader van de zwaardmoord in Marke, tijdens de reconstructie van de feiten.

