“Mogen ouders met kinderen geen carrière meer hebben”: Onrust nu Kortrijk buitenschoolse opvang De Puzzel reorganiseert

Zuid-West-Vlaanderen Van een bankover­val tot brandoefe­ning: kan jij ontsnappen uit deze escaper­ooms in het zuiden van West-Vlaanderen?

Op zoek naar een binnenactiviteit? Dan is een escaperoom een geschikte kandidaat. Los samen met familie of vrienden verschillende puzzels en vraagstukken op en vind de uitgang. Wij vonden voor jou zeven spannende escaperooms in het zuiden van West-Vlaanderen. Kan jij ze oplossen?

19 januari