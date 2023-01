“Mogen ouders met kinderen geen carrière meer hebben”: Onrust nu Kortrijk buitenschoolse opvang De Puzzel noodgedwongen wil schrappen

De mail van buitenschoolse opvang De Puzzel viel maandag op een koude steen bij de betrokken ouders. ‘We stelden de voorbije jaren vast hoe de behoefte voor aanvullende opvang op de schoolopvang zeer gering is. Er wordt weinig gebruik gemaakt van de voor- en naschoolse opvang De Puzzel in de Condédreef’.

‘En met de nieuwe zorgcampus Sint-Jozef in het vooruitzicht, waar de buitenschoolse opvang De Puzzel geen ruimte heeft, is er beslist om onze werking deels aan te passen. Er zal vanaf het schooljaar 2023-2024 geen voor- en naschoolse opvang meer zijn. We verwijzen door naar het aanbod op de scholen zelf’, is in de mail te lezen.

Elisah Vandaele uit Kortrijk, coördinator in kunstencentrum VIERNULVIER in Gent, verslikte zich bijna in haar koffie. “Ik pendel en sta als coördinator aan het hoofd van een team van tien mensen. Het daar telkens rond 16 uur afbollen om mijn dochter op te halen is geen ‘leading by example’. Ik vind het een angstige gedachte mocht de naschoolse opvang wegvallen. Ik vraag me dan af of ouders met kinderen nog een carrière mogen hebben.”

“Ik doe deze job heel graag en de enige reden waarom het kan, is omdat De Puzzel zich tot 19 uur over mijn dochter ontfermt. Suzanne is het zo gewoon, ze vindt het de max. Ze zeurt als ze niet naar De Puzzel mag (lacht). Het is een fantastische omgeving, met allemaal lieve mensen”, zegt Elisah Vandaele.

Quote Het kan toch niet dat ouders met ambitie dan maar een andere job moeten zoeken. Dat kan nooit het plan zijn Elisah Vandaele

“Ik heb zelf geen lief, mijn moeder woont op een uur rijden, mijn vader is overleden, ik heb geen grootouders… Voortdurend aan vrienden vragen om Suzanne op te vangen, gaat ook niet. Naar Gent verhuizen is geen optie. Ik wil het Suzanne niet aandoen, ze zit in freinetschool De Levensboom in Marke, om van school te veranderen. Halftijds werken is onhaalbaar. Het leven is duur. Veel ouders zitten in gelijkaardige situaties. Het kan toch niet dat ouders met ambitie dan maar een andere job moeten zoeken. Dat kan nooit het plan zijn.”

Schepen van Kinderopvang Philippe De Coene (Vooruit) betreurt de ‘onhandige mail’ van De Puzzel, waar hij niet van op de hoogte was. “Er zit een nieuw decreet rond kinderopvang aan te komen, van de Vlaamse regering. Het komt er concreet op neer dat kinderopvang vanaf het schooljaar 2025-2026 zo veel als mogelijk in scholen zelf moet plaatsvinden”, legt Philippe De Coene uit.

Quote We gaan rond de tafel zitten om te proberen een oplossing te vinden schepen Philippe De Coene

“Er maken verder inderdaad weinig ouders gebruik van De Puzzel, met daar de opvang van tot vier kinderen voor en tot zeven kinderen na de school. Want niet betekent dat ik het onder de mat wil vegen. We gaan rond de tafel zitten met de betrokken ouders en scholen om te proberen een oplossing te vinden. Wat niet evident is, want we zullen het met minder Vlaamse middelen moeten doen”, zegt De Coene.

“Kortrijk heeft nu een budget van 1,4 miljoen euro per jaar om kinderopvang te organiseren, dat wordt op termijn minder dan 1 miljoen euro. Nog dit: het wegvallen van de buitenschoolse opvang De Puzzel is niet verplicht vanaf het schooljaar 2023-2024. Het is niet dringend en kan ook vanaf het schooljaar 2024-2025 of ultiem zelfs vanaf het schooljaar 2025-2026”, aldus Philippe De Coene.

