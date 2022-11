Moedige vrouw sleurt brandende gasfles naar buiten en raakt daarbij verbrand

In haar huis, langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke, had de vrouw gezorgd voor een bijverwarming, vermoedelijk om haar energierekening niet te hoog te laten oplopen. Maar rond 9 uur liep het fout. De aansluiting van een gasfles vatte vuur. De vrouw schrok zich een hoedje maar slaagde erin vrij kalm te blijven. Ze greep de brandende gasfles en liep er mee naar buiten. Daar zette ze de gasfles op het voetpad. Maar omdat de fles bleef branden, raakte een deel van haar kunststoffen voordeur verschroeid. Het huisnummer dat aan de gevel hing, smolt gedeeltelijk. De brandweer hoefde enkel de gasfles dicht te draaien om de situatie onder controle te krijgen. Nazicht in de woning leerde dat er geen gevaar meer was. De bewoonster werd voor verzorging naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht.