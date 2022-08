Moeders komen samen om schoonheid en natuurlijke van borstvoeding te tonen

Bezielster van de actie ‘Voeden in Verbinding’ is Josefien Tondeleir uit Gent. Ze startte in 2020 met The Breast Feed, een site waar foto’s en verhalen van borstvoedende vrouwen centraal staan. De actie wil borstvoedende moeders nog meer met elkaar verbinden, de bewustwording rond het belang van borstvoeding verhogen en moeders steunen in hun keuze om borstvoeding in het openbaar te geven. Borstvoeding geven zorgt niet alleen voor persoonlijke voordelen voor moeder en kind, maar ook voor maatschappelijke. Borstvoeding geven is een activiteit van de rechterhersenhelft en valt zo onder de noemer ‘lichaamskennis’. Je leert het namelijk door het te doen, maar ook door het te zien doen. Borstvoeding openbaar maken en in beeld brengen kan dan ook een kleine stap zijn richting hogere borstvoedingscijfers. In onze provincie kwamen borstvoedende moeders naast Kortrijk ook samen in de centrumsteden Oostende, Brugge en Roeselare.