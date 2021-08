Moeder van drie (31) enkele uren na ongeval overleden: “Ze straalde net opnieuw”

Kortrijk Ashley (24) opent boetiek met exclusieve merken naast stadhuis: “We verkopen ook modelabel van Annelien Coorevits”

26 augustus Kortrijk heeft er een pareltje van een boetiek bij, nu in de Leiestraat naast het historisch stadhuis Dressed by Ashley geopend is. “We verkopen hier exclusieve merken zoals Cluca en Tiffosi, die wellicht zelfs nieuw zijn in West-Vlaanderen. In het weekend kunnen de mannen buiten op een terrasje een drankje nuttigen, terwijl de vrouwen shoppen”, vertelt Ashley Delaere, die in Deerlijk woont. Boven de boetiek staan in residentie Lys vier ruime appartementen te koop.