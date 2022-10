Moeder en zoon even naar ziekenhuis na keukenbrand op appartement in Kortrijk

Rond 23 uur merkte de zoon heel wat rook in het appartement langs de Burgemeester Mayeurlaan op. Hij verwittigde zijn moeder die al aan het slapen was. Samen konden ze naar buiten lopen en de brandweer verwittigen. De brandweer van de zone Fluvia had de brand in de keuken snel onder controle. Het vuur ontstond wellicht omdat er een pot op het fornuis was blijven staan. De bewoners van een appartement op de tweede verdieping moesten preventief ook naar buiten komen maar konden na de bluswerken en het verdrijven van de rook terugkeren. Dat zullen de moeder en de zoon zondag ook kunnen na een grondige check-up in het ziekenhuis.