Moeder (51) en zoontje (8) gewond bij aanrijding op zebrapad aan Astridpark

Kortrijk Meeste snelheids­over­tre­ders in Sint-Denijseweg en Gullegemse­steen­weg: Kortrijk maakt als eerste stad van Vlaanderen verkeers­ana­ly­ses publiek

In welke mate wordt er te snel gereden in mijn straat en kan daar iets aan gedaan worden. Die info vind je in Kortrijk voortaan op een online dashboard terug. Het is de eerste stad van Vlaanderen die verkeersanalyses publiek maakt. “Om mensen te sensibiliseren, want te hoge snelheid is meteen ook de grootste ergernis bij burgers”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

31 januari