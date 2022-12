Modde Bouwmaterialen neemt Alvodak over: “We zijn dé groothandel voor de bouwschil”

Heule/AalstModde Bouwmaterialen uit Heule neemt het Aalsterse Alvodak over. De overname kadert in de verdere toekomstplannen en groei van de Heulse dak- en gevelspecialist. Na de opening van een nieuwe vestiging in Nijvel eerder dit jaar, zorgt de overname van Alvodak ervoor dat Modde Groep nu zeven vestigingen heeft: Heule, Merelbeke, Oostkamp, Frameries, Doornik, Nijvel en Aalst.

“Het verhaal van Modde startte in 1969, toen m’n grootvader de vestiging in Heule opende. Mijn vader Phillipe Veys en tante Griet Modde zorgden voor een gestage groei in de jaren die volgden en legden zo de basis voor hoe het bedrijf er nu uit ziet”, vertelt Modde-zaakvoerder Wouter Veys. “We zijn blij om als derde generatie het bedrijf verder te laten groeien en evolueren.”

Alvodak begon in 1965. Van daar uit groeide het familiale bedrijf verder en breidde het gamma uit, met een focus op de toelevering van dakmaterialen aan ondernemers. “Het vertrouwen was er meteen, bij de eerste gesprekken met Modde”, zegt Geert Rottiers, uittredend zaakvoerder van Alvodak. “Als je over een overname gaat denken, wil je natuurlijk dat je levenswerk in goede handen terecht komt en dat zat bij de contacten met Modde helemaal goed.”

Lien Veys, zus van en medezaakvoerder van Modde, vult aan: “We zijn als organisatie sterk gegroeid maar blijven vasthouden aan de waarden waar het oorspronkelijk mee startte: een persoonlijke aanpak, met lokale verankering. We voelen dat die nabijheid bij onze klanten één van onze sterktes is. Dat gevoel hadden we ook bij de gesprekken met Alvodak en zo ging de bal snel aan het rollen.”

“We zijn er van overtuigd dat we met deze overname een frisse wind door Alvodak kunnen laten waaien. De integratie in onze groep zorgt er voor dat de klanten van Alvodak kunnen rekenen op een sterk team. Met een doorgedreven expertise en dienstverlening, maar met de persoonlijke aanpak die we zo belangrijk vinden”, verzekert Lien Veys. “Het zijn uitdagende tijden binnen de bouw, dus is het belangrijk om als partner standvastigheid te tonen. De nieuwe vestiging in Nijvel en de overname van Alvodak bevestigen dat we als groep een vaste waarde zijn voor onze partners”, pikt Wouter Veys in.

“De klanten van Alvodak profiteren van onze globale aanpak. We ondersteunen hen met technische expertise en doen aan een doorgedreven werfbegeleiding van projecten. We voorzien verder een stevig aanbod aan opleidingen, doorheen het jaar. Zo hebben we een erkend opleidingscentrum en werken we nauw samen met tal van beroepsfederaties, voor een relevant en professioneel aanbod via onze Modde Academy. Onze klanten profiteren van een korte levertijd, door onze stockruimte van intussen meer dan 100.000 vierkante meter. We profileren ons bewust als dé groothandel voor de bouwschil”, aldus een enthousiaste Lien Veys.

