Missie geslaagd: Rhizo-leerlingen halen met mensen met beperking top van Mont Ventoux

Kortrijk AZ Groeninge krijgt prestigi­eus JCI kwaliteits­la­bel

AZ Groeninge krijgt opnieuw het JCI-label. Het is het eerste ziekenhuis in de Benelux dat dit kwaliteitslabel vier keer na elkaar in eerste zittijd behaalt. “De kracht van elke organisatie schuilt in zijn medewerkers. Geen enkel ziekenhuis van jullie omvang legt zo’n goed rapport voor”, zeggen de auditoren.

18 mei