Miserie door wateroverlast: “Als particulier kan je helpen om problemen te vermijden”

Bromfiets ‘s nachts uitgebrand

De brandweer rukte in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 2.20 uur naar de Driekerkenstraat in Bissegem. Een passant had vlammen gezien aan de achterkant van het gebouw van Autogroep Bartier. Eens ter plaatse bleek het te gaan om een bromfiets in de Pastoor Sterckstraat vlakbij de Leie.