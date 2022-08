Minivarken Colletje midden in de nacht gedumpt: “Politie zoekt daders van deze laffe daad”

Kortrijk Darts zit in de lift: Queen of Boards viert verhuis naar grotere winkel met workshop topper Mike De Decker

De pas goed een jaar geleden op het Overbekeplein geopende darts- en schaakwinkel Queen of Boards is op hetzelfde plein naar een pand met meer ruimte verhuisd. Om de verhuis in de kijker te zetten, was er zaterdagnamiddag een workshop met Mike De Decker. De Mechelaar is de nummer drie dartspeler van ons land, na ‘Dancing Dimi’ Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts.

