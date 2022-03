Minister Vandenbroucke bezoekt AZ Groeninge, twee jaar na start coronacrisis

Twee jaar geleden begon ook in AZ Groeninge op Hoog Kortrijk de ‘oorlog tegen het virus’. Minister Vandenbroucke sprak er vrijdag uit erkentelijkheid met artsen, medewerkers en directie en drukte zijn waardering voor hun grenzeloze inzet uit. “We werden door deze gezondheidscatastrofe compleet overrompeld, die ontzettend zwaar was door de enorme toevloed van patiënten en omdat de ziekte in het begin ons niet bekend was. Er vielen veel doden, waarvan er veel in eenzaamheid overleden. Àlle personeelsleden van AZ Groeninge toonden een enorme solidariteit, door spontaan over disciplines heen samen te werken. Het was zeer uitputtend, maar ze leerden door hun creativiteit snel bij”, vertelde minister Frank Vandenbroucke na afloop van het bezoek. Waar ook een werkvergadering rond gezondheidszorg en hoe dagelijks topkwaliteit te leveren aan gekoppeld werd. Of zoals een personeelslid het samenvatte: “There’s No ‘I’ In Team, de ploeg van AZ Groeninge vormt één team”. Er werken 250 artsen, 3.200 medewerkers en 200 vrijwilligers in het Kortrijkse ziekenhuis.