Minister Somers bezoekt Kortrijks project ‘Roots’

De Moskee in de voormalige Bio-Pla­net komt er, Raad voor Vergun­nings­be­twis­tin­gen wijst verzoek Vlaams Belang af

De moskee in Kortrijk komt er. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het vernietigingsverzoek van het Vlaams Belang en een buurtcomité afgewezen. “Vandaag moeten we vaststellen dat het in dit land makkelijker geworden is om een mega-moskee te openen, midden in een woonwijk, in het hart van onze stad dan pakweg een vergunning te krijgen voor een voetbalstadion”, verzucht Vlaams volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). Bij de moslimgemeenschap zijn ze ‘verheugd en blij’ met de beslissing van de Raad, zo klinkt het.