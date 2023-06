Minister Crevits leeft zich met graffiti uit om mentaal welzijn studenten te stimuleren

Gidsen­kring houdt rondlei­ding in internatio­na­le rozentuin

Zin in een rondleiding in de internationale rozentuin op Hoog Kortrijk? Hou dan zondag 4 juni vrij. Het park is een parel met tweehonderd kwaliteitsvolle rozen in een demonstratietuin, nieuwe rozenvariëteiten in een proeftuin en oude rozenvariëteiten in een historische tuin.