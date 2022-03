Minigolf in Astridpark mikt op 6.000 bezoekers

Reserveren hoeft niet, behalve bij een groep van meer dan vijftien personen. De prijzen wijzigen niet. Een speler betaalt 3 euro. Wie jonger dan 12 jaar is, betaalt 1 euro. Omwonenden van Pius en Overleie kunnen vanaf april gratis tickets winnen door mee te spelen met een wedstrijd in de publicatie van Wijkteam Noord. Een balletje slaan kan elke namiddag in de paasvakantie. In april, mei en september is de minigolf open in het weekend en op brug- en feestdagen van 14 tot 19 uur. In juni is dat ook op woensdagnamiddag zo. En in de zomervakantie is Minigolf Overleie elke dag open van 14 tot 19 uur.