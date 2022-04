Minifestival Planet Groove met goed 600 aanwezigen uitverkocht: “Verkoop van sweaters steunt Oekraïne”

Planet Groove kiest altijd een unieke locatie. Dat is ook op zondag 17 april zo, aan de Gentsesteenweg op de parking van ijsbaan De Piste en Paintball Kortrijk. “Het spreekt tot de verbeelding, door het industriële karakter met de hoge silo’s en strakke look. Die fabriekssetting gaan we als decor volledig verlichten. Zo creëren we vlak bij het stadscentrum onze eigen planeet, waar mensen ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Een dagje dansen in openlucht, omringd door onze vrienden en groovy muziek. Dat is onze insteek. We combineren er een (hopelijk) zonovergoten dag met zowel lokale als internationale artiesten. Wat wil een mens nog meer”, zegt Flor De Baene.

“Onze laatste twee events in Club Wit in Gent, in samenwerking met John the Club, waren echte successen”, pikt Thomas Coussée in. “We brachten er dj’s uit onder meer Nederland, Ierland en Chili en waren telkens uitverkocht. Nu brengen we opnieuw een diverse line-up, met artiesten uit Italië en Nederland, maar zoals altijd in goed evenwicht met talent van eigen bodem. Door de coronacrisis dateert ons vorig event in Kortrijk ondertussen al van 2019. We zijn daarom des te gelukkiger om nog eens terug te keren naar de plaats waar het voor ons allemaal begon, we kijken hier echt al héél erg lang naar uit.”

Quote Planet Groove bezoek je om te dansen. We leggen muzikaal de nadruk op afro, italo, disco en house, al denken we niet graag in hokjes en genres

Volledig scherm sfeerbeeld van een vorige Planet Groove © Planet Groove

De goed 600 tickets zijn de deur uit. “Het ging ongelooflijk snel”, zegt Julot Punnewaert. “Het is leuk om te zien dat onze events in de smaak vallen. Dat hebben we aan onze muzikale vibe te danken. Planet Groove bezoek je om te dansen, zo simpel is het. We leggen muzikaal de nadruk op afro, italo, disco en house, al denken we niet graag in hokjes en genres. Op onze events hoor je geen Vlaamse klassiekers of ABBA. Het is voor ons belangrijk dat de bezoekers nieuwe muziek ontdekken, op een sexy, dansbare en toegankelijk manier. Ideaal dus voor mensen met een open mindset.”

Tussen 21 en 30 jaar

Bezoekers van Planet Groove zijn doorgaans tussen 21 en 30 jaar. “We merken dat ruim de helft van de ticketkopers niet uit Kortrijk komt, of zelfs niet uit West-Vlaanderen. We hebben veel bezoekers uit Gent, de kust, Antwerpen, noem maar op. Het doet ons plezier om op die manier Kortrijk op de kaart te zetten en te tonen dat er ook hier leuke feestjes plaatsvinden”, zegt Flor.

Planet Groove is een vzw, als hobby op poten gezet. “We blijven het als hobby doen. We werken alle drie voltijds en genieten ervan om in onze vrije tijd, in samenwerking met een prachtig team, iets te doen voor de jeugd. Verder bouwen we in de toekomst met Planet Groove ook een ecologische en sociale insteek verder uit. Zo lieten we nu sweaters ontwerpen, die we verkopen. De opbrengst gaat integraal naar het Ukraine Crisis Relief Fund.”

Volledig scherm De 'make love not war' sweater © Planet Groove

Quote Onze affiches en artwork zijn in de kleuren van Oekraïne ontworpen. We maken er op die manier onze bezoekers attent op dat slechts op een boogscheut hiervan verschrik­ke­lij­ke dingen gebeuren de initiatiefnemers

“Verder zijn onze affiches en artwork in de kleuren van Oekraïne ontworpen. We maken er op die manier onze bezoekers attent op dat slechts op een boogscheut hiervan verschrikkelijke dingen gebeuren. De ‘make love not war’ sweater is binnenkort verkrijgbaar op ons Instagram profiel @planetgroovebe en kost 50 euro.”

Volledig scherm detailbeeld van de 'make love not war' sweater © Planet Groove

Volledig scherm de affiche van Planet Groove Open Air, op zondag 17 april © Planet Groove

Volledig scherm De locatie spreekt tot de verbeelding © Planet Groove

