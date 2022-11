Ming (44) opent nieuwe wijnwinkel The Wine Chapter en nodigt liefhebbers op degustatieweekend uit

Na al acht jaar actief te zijn in de professionele wijnbusiness, op horeca gericht, is Sin Yang Ming klaar voor een volgende stap. Nadat eind vorig jaar een groothandel opende nabij ‘De Katte’ in Bellegem, is er op dezelfde locatie nu ook een nieuwe winkel voor particulieren. “Het is tijd om ook die markt aan te boren, zeker naar de eindejaarsperiode toe. Bij ons primeert kwaliteit altijd, met een mooie selectie. Voorbeelden zijn onze Château Penin en Château Famaey wijnen, champagne Lanson, wereldwijnen uit onder meer Slowakije, Hongarije, Roemenië en Bulgarije, onze roséwijn Maison No. 9… Ik wil me ook op bedrijven richten, met gepersonaliseerde geschenkpakketten. En ik laat de horeca uiteraard niet vallen, ik blijf me voor hen op instapwijnen focussen.”