‘Minderjarige’ inbreker mag cel verlaten na voorwaardelijke straf

Kortrijk/Ingelmunster KIJK. Leerkracht Wayne (29) neemt videoclip van nieuwe single op in freinet­school ‘tvier: “Heel dansbaar nummer”

Singer-songwriter Wayne Matthews (29) uit Ingelmunster lanceert op vrijdag 20 januari zijn nieuwe single ‘Let You Go’. Daar hoort ook een videoclip bij, opgenomen in freinetschool ‘tvier in Kortrijk, waar hij wiskundeleerkracht is. Wayne Matthews is een groentje. Hij is al zes jaar met muziek bezig en raakte in 2019 door de audities van vtm-programma Belgium’s Got Talent.

