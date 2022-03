Mike (24) nieuwe nationaal ondervoorzitter Jong N-VA

Kortrijk Stad onderzoekt urnenbos op begraaf­plaats Sint-Jan

Groen-fractieleider David Wemel pleitte recent voor de komst van een natuurbegraafplaats in Kortrijk. Hij herhaalde zijn vraag maandagavond op de gemeenteraad in het historisch stadhuis. Burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) liet er weten dat de inrichting van een urnenbos op de begraafplaats Sint-Jan aan de Meensesteenweg in Kortrijk in onderzoek is.

10:16