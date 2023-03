MIJN STAD. Van met kalasjnikov oefenen tot acrobatiek op paard, Britt (29) verrast altijd: “Nu nog ten huwelijk gevraagd worden”

Jonge bestuurder riskeert 2 jaar cel na dodelijk ongeval in Marke: “Hij liet mijn broer dood achter”

Amper 18 jaar oud was een jongeman, toen hij zonder rijbewijs over de kop ging aan het tankstation van Shell langs de E17 in Marke bij Kortrijk. Zijn vriend Kamel (26) overleefde het niet, zelf vluchtte hij weg. De aanklager vraagt in de rechtbank forse straffen. Voor de nabestaanden was het de eerste keer dat ze oog in oog met de bestuurder kwamen te staan. En dat leidde tot een confrontatie.