Mieke (61) speelt 200.000 euro kwijt aan gewiekste oplichters: “Het klonk zo mooi, maar ik heb niks meer”

Kortrijk / Kuurne Onderzoek kotmoord waarbij Youlia (19) en Nessar (18) werden vermoord afgerond

26 oktober Na meer dan drie jaar is het onderzoek naar de dubbele moord in een studentenhuis in Kortrijk afgerond. Het dossier is door de raadkamer in Kortrijk doorverwezen naar de KI in Gent met oog op doorverwijzing naar het hof van assisen. Bij de kotmoord werden de Kuurnse Youlia (19) en Nessar Jamshidi om het leven gebracht met messteken. Dader Mohammad M. zit sindsdien in de cel.