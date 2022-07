Midi Apéritifs scoort twee keer brons op gerenommeerde competitie in Londen

IWSC is niet zomaar de eerste de beste competitie. De wedstrijd bestaat al sinds 1969 en heeft wereldwijd een ijzersterke reputatie in die branche. “Na een uitvoerige ‘blinde tasting’ door een expert panel, kwamen onze Classic Red en de Liquid Sunset er met twee bronzen medailles uit. Het is onze eerste internationale erkenning. De jury beschreef onze aperitieven als ‘lovely and complex’ en ‘deliciously herbal aperitif’.”

“Het is een mooie erkenning voor ons bedrijf in volle groei en een beloning voor het aanhouden van hoge kwaliteitsnormen tijdens onze productie in Kortrijk. Guillaume, mijn zakenpartner, en ikzelf hebben mooie plannen de komende twee jaar en kunnen niet wachten om deze met mondjesmaat te delen. Op dit moment werken we samen voor een giveaway met Yugen Kombucha uit Gent, die nog loopt tot 26 juli. Deelnemen kan via onze Instagrampagina. Wie niet kan wachten om onze bekroonde aperitieven al in huis te halen en te degusteren met het zomerweer, kan deze via onze site ontdekken en bestellen”, aldus Jules Delaere.