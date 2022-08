Metalfestival Alcatraz opent met drumgeroffel van Kortrijk Drumt: “Nooit speel ik nog in zo’n hitte”

Zwart. Dat is de kleur die we met metal associëren en donderdagavond liep de camping en de weide van Alcatraz al aardig vol met zwarte T-shirts. Daarnaast ook heel wat ‘normale’ bezoekers, buurtbewoners die zich gratis konden inschrijven voor de pre-party. Alle gasten werden verwelkomd door 123 drummers van Kortrijk Drumt, die het festival op gang speelden en dat met muziek van klassiekers van AC/DC en Queen.

33 graden

“Het was de 2de keer dat we dit mochten doen, maar in zo’n temperaturen is het ook de laatste keer (lacht)”, aldus drummer-dirigent Gino Kesteloot. “Het was heel warm om te spelen, maar we hebben het toch maar mooi gedaan. Ondanks de 33 graden. Langer zou het echter niet mogen duren, want de hitte zou schade veroorzaken aan de instrumenten. Ook de delay op de klank speelde ons parten.” Gino wil volgende jaar al zijn drummers op een drum laten spelen die de nationale driekleur dragen. “Maar eerst is er Kortrijk Drumt op de verlaagde Leieboorden op 3 september. Dat wordt fantastisch.”

Kamping Kitsch

Sylvie Vercruysse en haar man wonen aan Morinnegoed in Kortrijk en zakten donderdagavond af naar het festivalterrein. “Thuis hoor je enkel de bassen, hier hoor je de muziek volledig, het is dus beter eens tot hier te komen”, grapt de buurtbewoonster. “Het is best fijn dat we het terrein eens mogen bezoeken. Het is mooi weer en je loopt verschillende buren tegen het lijf. Ik ben verpleegster en als ik niet moet werken komen we elk jaar. Vroeger waren er op donderdagavond enkel genodigden en was het precies een buurtfeestje. Nu zijn er al meteen optredens en lopen er ook al festivalgangers rond, wat ik absoluut niet erg vind. Je ziet wel mooi het verschil tussen de buurtbewoners en de echte metalheads.”

“Of Alcatraz voor overlast zorgt? Neen, niet echt. Enkel het geluid soms, maar dat hangt af van de windrichting. De ene groep klinkt wel beter dan de andere. Dat het metal is stoort mij absoluut niet. Volgende week is er Kamping Kitsch en is het een ander genre. Ik denk dat in vergelijking met Tomorrowland het hier nog meevalt. Het is wel leuk dat de buurt bij het evenement betrokken wordt. We krijgen op voorhand info in een brief.”

Uitdroging

Vandaag vrijdag schiet Alcatraz echt op gang. Hoewel de deuren met wat vertraging openingen, draaiden tegen de middag de eerste groepen de volumeknop op 10. De organisatie is goed voorbereid, want er is 120.000 liter bier voorzien. “Omwille van de hittegolf vragen we mensen op te letten met alcohol. Dat werkt immers de uitdroging van het lichaam in de hand. Drink zeker voldoende water. Tijdens de warmste uren bieden we dat gratis aan. Bovendien is het uitzonderlijk toegelaten om in een kleine rugzak bijkomend water te voorzien. Dat zal aan de ingang worden gecontroleerd.”

