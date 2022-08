Metalfestival Alcatraz klokt af op zo’n 36.000 muziekfans: “Het was heet, maar beter zon dan regen”

Muziekfestival Alcatraz is op zijn laatste pootjes aan het lopen en nu is al duidelijk dat het een topeditie was. Het metalfestijn kreeg zo’n 36.000 bezoekers over de vloer, wat er 8.000 meer zijn dan vorig jaar. Ondanks de hitte deden er zich geen noemenswaardige problemen voor. “Chapeau voor de organisatoren, puik werk. Volgend jaar ben ik hier terug”, aldus een 52-jarige hardrockfan.

Lees alles over Alcatraz in ons dossier.

Na bijna 3 volle dagen heavy metalmuziek op de Lange Munte in Kortrijk klinkt Alcatraz-organisator Bernard De Riemacker als een tevreden man. “We telden 36.000 bezoekers inclusief de mensen die een gratis ticket kregen voor donderdagavond”, aldus de organisator. “Ik had dat eerlijk gezegd niet verwacht. Vorig jaar waren we een van de weinigen die een festival konden laten plaatsvinden, terwijl er nu een overaanbod aan evenementen is. Als we echter zoveel bands programmeren, dat zit er wel voor iedereen iets tussen.”

Overdekte podia

Dat het warm was, weet ondertussen iedereen. “Het Rode Kruis zal wel wat meer werk hebben gehad dan andere jaren, maar noemenswaardige problemen waren er niet. We deden vooraf een oproep in de media om lichte kledij te dragen en een hoofddeksel. Ook water drinken was de boodschap. Veel mensen hielden zich daar aan. We hebben het voordeel dat er drie overdekte podia zijn, naast een shelter en de overdekte bar Presido. Ik zei het eerder al: beter zon dan regen.”

Wannes Breyne (32) uit Brugge verbleef 3 dagen op Alcatraz. “Ik ben 10 keer naar Graspop geweest, maar nu doe ik dat niet meer. Nu doe ik Alcatraz en het is altijd fijn om hier terug te komen”, zegt de dertiger. “Het is je eventjes drie dagen van niets aantrekken.” De muziekfan vindt het festival vooral fijn omdat er veel Belgische bands de kans krijgen op te treden. “Voor mij was vrijdag een van de beste dagen, maar vandaag zondag wil onder meer Darqo en Cobra The Impaler zien. Wel is het heel warm. Tussen de pintjes drink ik water en cola, anders lukt het niet. Ik voel echter dat ik wat ouder wordt, 3 dagen Alcatraz begint toch in de kleren te kruipen (lacht).”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Hoewel snikheet, waren er geen noemenswaardige problemen dit jaar op Alcatraz. © Henk Deleu

Thierry Delepierre (52) uit Wielsbeke bezocht, hoewel hij al sinds zijn jeugd een muziek- en metalfan is, voor het eerst het Kortrijkse festival. “Ik ben eerlijk gezegd verbaasd van de goede organisatie die hier te vinden is”, aldus de vijftiger. “Chapeau. Alles verliep heel vlot en ik merkte dat er heel veel medewerkers waren. Het programma was voor elk wat en ik zag wel enkele goede bands. Het was echter verschrikkelijk warm en mijn fout was – in mijn enthousiast – dat ik iets te veel pintjes dronk in het begin van de namiddag. Maar bon, volgend jaar wil ik zeker terugkomen.”

Gratis water

Voor mij was het de tweede keer dat ik voor de krant Het Laatste Nieuws het festival volgde. Alcatraz is inderdaad een mooie organisatie, waarbij geen inspanning blijkbaar te veel is. Ongelofelijk hoe weinig vuil en bekertjes op de grond liggen. De eco-coins missen hun effect niet. Niet enkel het festivalterrein is heel goed ingedeeld, ook de campings zijn top. Het Alcatraz Eagle’s Plaza waar de festivalganger een mooie tent kunnen huren oogt heel fijn. Ook de bars op de campings zijn mooi en netjes. Maar het was warm, heel warm. Op het festivalterrein was er gratis water te krijgen, terwijl dat op de camping niet het geval was. Dat stootte enkele bezoekers een beetje tegen de borst.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm luxe camping © Christophe Maertens

Op muzikaal vlak was het programma inderdaad heel verscheiden en waren heel wat subgenres vertegenwoordigd. Opnieuw een pluim voor de organisatoren om een dergelijke overvolle affiche rond te krijgen. Persoonlijk ben ik geen fan van metalbands op een groot podium en dan vooral niet in volle zon. Een beetje duisternis past beter bij de donkere muziek. Zo genoot ik nogal van de Brusselse band Wolvennest die zaterdagavond de Morgue deed vollopen. Echter, over smaken valt niet te twisten. Op naar Alcatraz 2023.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.